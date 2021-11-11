Його контракт із Bahrain Victorious закінчився, а нової угоди немає. За інформацією нідерландських ЗМІ, Падун може продовжити свою кар'єру в найбагатшій команді сучасного велоспорту – британській Ineos Grenadiers.
Дивіться також Український велогонщик Падун драматично втратив перемогу на Джиро д'Італія
Останні здобутки Марка Падуна
- 6 червня 2021 року Марк Падун став переможцем заключного 8-го етапу велогонки Світового туру Critеrium du Dauphinе.
- Падун переміг з перевагою в 1 хвилину 36 секунд над найближчими переслідувачами.
- Для українця ця перемога стала другою поспіль на Critеrium du Dauphinе. Раніше він став переможцем сьомого етапу.
- Завдяки цій перемозі за підсумками багатоденки Падун став першим у гірській класифікації.
- Відзначимо, що до участі в Critеrium du Dauphinе Падун ніколи не перемагав в гонках Світового туру.