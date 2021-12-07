Лучший сезон Формулы-1, который я видел: градация битвы Хэмилтона и Ферстаппена

В последние сезоны Формула-1 из-за гегемонии Mercedes теряла свою привлекательность. Льюис Хэмилтон собирал титул за титулом и перед стартом сезона-2021 казалось, что британец легко положит в свой мешок рекордный 8-й трофей. До конца сезона еще одна гонка и шансы на титул у Хэмилтона такие же, как у Макса Ферстаппена из Red Bull.

Противостояние Хэмилтона и Ферстаппена

Пока сложно прогнозировать, станет ли противостояние Хэмилтона и Ферстаппена таким легендарным, как Мики Хаккинена и Михаэля Шумахера или же Ники Лауды и Джеймса Ханта.

Достойно внимания Мы счастливы, что Формула-1 снова здесь: эксклюзивный репортаж с гран-при Турции

Пилоты по-настоящему конкурировали только один год и далеко не факт, что после изменения регламента будут соперниками друг для друга. Тем более, что за более чем 10 лет британец выиграл конкуренцию за титулы у Фелипе Массы, Нико Росберга и Себастьяна Феттеля. Несмотря на скандалы и пикантные моменты ни одно из этих противостояний не стало легендарным.

Но факт в том, что Льюис и Макс в 2021 году подарили одну из самых захватывающих битв за чемпионство. Особенно на фоне постных предыдущих сезонов.

Сезон-2021 начался в Бахрейне, ведь Австралия второй раз подряд отказалась от своего этапа. Первая гонка задала темп всему сезону. Максу удалось взять поул, однако Льюис выиграл гонку.

Разница между гонщиками на финише составила меньше, чем секунду. Только удивительное мастерство спасло Хэмилтона от обгона Ферстаппена на последнем круге. Несмотря на локальное поражение команда Red Bull в Бахрейне бросила вызов Mercedes. И победа Льюиса выглядела не закономерной, а фартом.

После Бахрейна Ферстаппен выиграл гонку в Имоле и дважды подряд финишировал вторым (в Португалии и Испании) за Хэмилтоном. Льюис прогнозируемо начал наращивать преимущество, и удерживал первое место на протяжении четырех этапов. Первая смена лидера сезона произошла после гран-при Монако, где Ферстаппен одержал победу.

Вслед за этапом в Монте-Карло шла еще одна уличная гонка в Азербайджане. Ферстаппен уверенно лидировал, но на его болиде лопнуло колесо и он разбил Red Bull за 3 круга до финиша. Безумная неудача и идеальный шанс для Хэмилтона финишировать в очках и вернуть лидерство.



У Ферстаппена лопнуло колесо в Азербайджане / Фото F1

Но Льюис стал жертвой выражения "лучше синица в руках, чем журавль в небе". Хэмилтон выбрал журавля и на рестарте грубо ошибся, когда агрессивно атаковал Переса. В итоге ни Макс, ни Льюис не взяли очков. А гонка показала, что оба гонщика хотели взять максимум любой ценой.

После Азербайджана Макс начал настолько стремительно наращивать преимущество, что его чемпионство казалось неизбежным. Франция и два этапа в Австрии были за пилотом Red Bull, хотя Хэмилтон трижды финишировал вторым. Новый король?

Первая кровь

На домашнем гран-при Великобритании Хэмилтон получил шанс сыграть расстояния. Льюис выиграл квалификацию, но уступил в спринте. Перед родными фанатами Хэмилтон не мог "дать заднюю" и устроил агрессивную и смелую атаку на Ферстаппена уже на первом круге.

Борьба лидеров чемпионата завершилась вылетом Макса во втором секторе после контакта двух болидов. Пилот Red Bull грубо влетел в барьер безопасности, а Хэмилтон продолжил гонку и несмотря на 10 секунд штрафа одержал победу.

Как Хэмилтон выбил Макса в Сильверстоуне – видео

После гонки Ферстаппен подбросил дров в огонь, надавив на жалость. Голландец был возмущен, что Хэмилтон празднует победу, когда сам Макс в больнице. Сложно сказать, что было бы, если бы инцидент произошел в конце сезона.

Это интересно Бывший босс Renault вынужденно сделал тату: он проиграл пари пилоту Формулы-1 – комическое фото

Следующую гонку в Венгрии обоим пилотам Red Bull испортил Валттери Боттас, который на старте устроил боулинг. В результате массового завала Макс и Серхио Перес не только потеряли позиции, но и повредили болиды.

В итоге Хэмилтон финишировал вторым, а Макс взял только два очка. После этого гран-при Льюис вернул себе лидерство в зачете и команды ждал отпуск.

Формально возвращение Формулы-1 после каникул состоялось на гран-при Бельгии (27-29 августа). Однако из-за сильного дождя гонщики проехали несколько кругов и этап был досрочно завершен.

Результаты гонки определили по итогам квалификации, поделив очки на два. Ферстаппену благодаря "победе" удалось набрать чуть больше, чем Хэмилтону, который занял третье место – 12,5 очков против 7,5 соответственно.

Вторая кровь

На домашнем гран-при в Нидерландах Ферстаппен одержал убедительную победу и во второй раз в сезоне вышел в лидеры зачета пилотов. Далее пилотов ждала гонка В Монце (Италия).

Макс и Льюис после старта гонки застряли за пилотами McLaren. При этом в Red Bull затянули с пит-стопом Ферстаппену. Ирония судьбы, но в Mercedes также не смогли быстро обслужить болид Хэмилтона. Поэтому на 26-м круге Льюис выехал на какую-то толику впереди Макса.

Между пилотами завязалась бескомпромиссная борьба, в результате которой болид Макса оказался на Mercedes Хэмилтона – двойной Восток.

Видео столкновения Хэмилтона и Ферстаппена в Монце

Эксперты предполагают, что жизнь Хэмилтона спасла система "гало". Она может выдерживать большие нагрузки, поэтому не дала болиду Макса задавить Льюиса... Интересно, что руководитель Mercedes Тото Вольфф выступал против введения "гало" в Формуле-1... К счастью, мнение Вольффа не учли.

В России, где в экстремальных условиях состоялся 15-й этап, Хэмилтон одержал яркую победу и в третий раз вышел в лидеры сезона. Британец победил не без помощи Ландо Норриса, который "послал" свою команду и отказался переходить на промежуточную резину.

За несколько кругов до конца гонки пошел проливной дождь, который позволил Льюису финишировать первым. Хотя следует отметить смелое решение Льюиса заехать в боксы одним из первых!

Ирония в том, что хотя победу одержал Льюис, но непогода больше помогла именно Ферстаппену. За замену элементов силовой установки Ферстаппен стартовал последним в гонке и не претендовал на подиум в Сочи.

И дождь сильно перемешал пелотон и Макс вместо того, чтобы финишировать седьмым (Хэмилтон вторым) прорвался на подиум. Таким образом, нидерландцу удалось минимизировать свои потери.



Подиум гран-при России / Фото autosport.com

В Турции уже Хэмилтон менял элементы силовой установки и получил штраф. Максу удалось в спокойной, но дождливой гонке финишировать вторым. На этот раз Ферстаппен в третий раз захватил лидерство в чемпионате, которое сохранял и перед последним гран-при сезона.

Смотрите также Пилот Формулы-2 на бешеной скорости влетел в соперника: видео жуткого столкновения

Формула-1 переехала за океан, где состоялись гран-при США, Мехико и Сан-Пауло.

В США прогнозировали победу Mercedes, однако в Red Bull где-то нашли скорость и перехитрили соперников. Хэмилтона вели по тактике двух пит-стопов, ведь благодаря компьютеру было вычислено, что он будет иметь шанс на атаку в конце гонки. Но Формула-1 в который раз доказала, что одно дело компьютер, а другое – реальная борьба.

Льюис сидел на хвосте у Ферстаппена, но ему банально не хватило дистанции, чтобы обойти Макса. На финише нидерландец опередил пилота Mercedes на 1,3 секунды!

В Мехико Ферстаппен при поддержке местных фанатов спокойно торжествовал и увеличил отрыв над Хэмилтоном до 19 очков. До конца сезона оставалось 4 этапа.

Стрик Хэмилтона

Льюис Хэмилтон – хищник. Британский лев признавался, что ему больше по нраву быть в роли догоняющего. И даже если Льюис не возьмет титул – в 2021 году он продемонстрировал чемпионский характер.

В самый ответственный момент он собрался и выдал серию из трех подряд побед. И это не финиш на первом месте без шансов для соперников. Нет, это драма и борьба до последнего.

Формула-1 – это большой цирк, который в очередной раз это доказал на гран-при Бразилии. Одна из лучших гонок в карьере Хэмилтона.

Льюис выиграл квалификацию, однако Red Bull не понравилось заднее крыло на болиде Mercedes. Макс также кое-что заподозрил и в режиме закрытого парка коснулся болида Хэмилтона, что категорически запрещено. Голландец обошелся штрафом, а Льюису досталось... Жестко.



Как Макс проверял болид Льюиса / Скриншот

ВИДЕО как Ферстаппен проверял болид Хэмилтона.

Во время технической инспекции выяснилось, что зазор между створками заднего антикрыла при включенной DRS на болиде Хэмилтона превышает 85 мм, что поставленные по регламенту. Результат британца аннулировали и в спринте он стартовал последним.

За 24 круга Хэмилтон пробился на 5 место в спринте, который определял стартовый порядок на гонку. Но и это еще не все. Льюиса ждала потеря 5 позиций из-за замены элементов силовой установки. В Бразилии он стартовал 10-м и все равно выиграл гонку! Суммарно за один этап Хэмилтон отыграл 24 позиции.

Сама гонка также была горячей. Ферстаппен пытался удержать лидерство почти любой ценой. На 48-в круге Льюис впервые атаковал, но Макс грубо вытеснил его за пределы трассы.

Как Ферстаппен вытеснил Хэмилтона в Бразилии – видео

На 59-м круге очередная атака британца завершилась победой.



Реакция Тото Вольффа на обгон Хэмилтона стала мемом / Скриншот

После Бразилии Формула-1 переехала на Ближний Восток, где и должен был завершиться сезон двумя дебютными гонками – в Катаре и Саудовской Аравии и традиционным этапом в Абу-Даби.

Традиционно для сезона-2021 интересным этап в Катаре сделали стюарды, которые выборочно наказали пилотов, не отреагировавших на желтые флаги в финале квалификации. Под "раздачу" попали Ферстаппен (+5 позиций) и Валттери Боттас (+3).

Это важно Умер основатель легендарной команды Формулы-1 Фрэнк Уильямс

По большому счету штраф ни на что не повлиял. Ферстаппен уже на 5-м круге был вторым, на что и претендовал. Хэмилтон уверенно победил и еще больше сократил отставание.

Перед гонкой в Саудовской Аравии Льюис все еще проигрывал Максу 8 очков. И на трассе в городе Джидда, которая получила разрешение для проведения гонок за день до этапа, развернулась еще одна драма сезона. Оба пилота могли как добыть все, так и потерять.

В субботней квалификации Red Bull снова где-то обрели скорость и на финальном круге Макс существенно опережал Хэмилтона. Но, атакуя, он ошибся и влетел в стену. Поул достался Хэмилтону.

Видео как Ферстаппен ошибся на последнем круге

Старт гонки остался за Хэмилтоном, однако на 13-м круге вмешался Мих Шумахер. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера разбил болид. На трассе появился автомобиль безопасности: Mercedes поспешили в боксы. По крайней мере, поспешил Хэмилтон, а Боттас искусственно сдерживал Ферстаппена. Макс вопил о нарушении правил, но его так и не услышали стюарды…

Под пейс-каром Ферстаппен решил не заезжать в боксы и вышел в лидеры гонки. Похоже, Макса услышали небеса, ведь через несколько кругов гонку остановили. Что это означало? А то, что в Mercedes перехитрили самих себя, или же судьба просто отдала Максу долг.

Рестарт гонки проходил с места и из-за этого Макс имел возможность заменить резину – серьезный удар по стратегии Mercedes, которые подарили Ферстаппену лидерство.

Это впечатляет Действовавший в режиме выживания: пилот Формулы-1 проехал всю гонку без воды и едва удержал болид

Но уже во время первого рестарта Хэмилтон опередил нидерландца. Пилот Red Bull решил не сдаваться и во время агрессивной обороны срезал поворот. В результате маневра Хэмилтон потерял две позиции – его прошел еще и Эстебан Окон.

Но и это еще не конец. Параллельно позади пелотона Серхио Перес не оставил места Шарлю Леклеру и вызвал массовую аварию – снова красные флаги и остановка гонки. Во время паузы директор гонки Майкл Маси буквально торговался с Red Bull.

Ферстаппену грозил штраф за маневр против Хэмилтона. Но Масси предложил Максу отдать Льюису позицию, на что тот согласился. На втором рестарте уже Ферстаппен красиво атаковал и, нырнув в первый поворот, вышел лидером.

Хэмилтон постепенно сокращал отставание от Макса и на 37-м круге атаковал. Ферстаппен едва не выбил соперника, за что их инцидент оказался на карандаше у стюардов. Ожидая наказания, нидерландец решил отдать британцу позицию.

Но Макс хитрый пилот, поэтому делал это так, чтобы сразу иметь DRS и шанс атаковать Хэмилтона. Льюис тоже не пальцем сделал и словно раскусил соперника. Ферстаппен резко начал замедляться, на что британец ответил похожими действиями. Но гонщик Mercedes не выдержал дистанцию и въехал в Red Bull.

Видео как Льюис въехал в Макса в Саудовской Аравии

Реакция руководителя Mercedes Тото Вольффа на столкновение бесценна – видео

Чудо, но оба смогли продолжить гонку без каких-либо потерь. Ферстаппена раз спасал виртуальный автомобиль безопасности. На 42-м круге Макс во второй раз решил отдать позицию Хэмилтону. Льюис обошел нидерландца и тот моментально и успешно контратаковал.

Но Макс таки получил свои 5 секунд штрафа и еще 10 после гонки. Хэмилтон прошел голландца и с лучшим кругом выиграл гонку. Суммарно он получил 26 очков и перед последней гонкой сравнялся с Максом по очкам. Такого в Формуле-1 не было с 1974 года!

Ферстаппен может повторить трюк Шумахера