Перес терял реакцию и силы в теле

Перес героически удержался на третьем месте, но после гонки едва стоял на ногах. На традиционном интервью после гонки Перес едва "извлек" из себя несколько слов.

Как это было Ферстаппен опередил Хэмилтона в борьбе за победу на гран-при США

Мексиканский пилот рассказал, что в день гонки чувствовал себя не очень хорошо. Со старта гонки он остался без воды и после того, как преодолел около 1/3 гран-при, начал испытывать проблемы.

Уже на 20-м круге я был абсолютно никакой. Сил не осталось, руки и ноги ослабли. То же самое касается зрения, я чувствовал себя довольно некомфортно,

– сказал Перес.

Чеко признался, что на гран-при США действовал в режиме выживания и отметил, что вряд ли бы удержал болид, если бы что-то случилось.

"Если бы что-то случилось, то я не смог бы контролировать болид. Это была самая длинная гонка в моей жизни, несомненно", – рассказал пилот Red Bull.

По словам мексиканца, самыми тяжелыми были последние 30 – 40 кругов.

Как Перес выступает в сезоне-2021