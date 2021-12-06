В аварию попал внук легендарного Фиттипальди

Серьезная авария с участием гонщика ART Grand Prix Тео Пуршера и Энцо Фиттипальди из команды Charouz Racing System произошла на старте гонки Формулы-2.

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18-летний Пуршер, который стартовал третьим, не смог сдвинуться с места. Большинство гонщиков объехали его, но не все.

20-летний Энцо Фиттипальди, внук двукратного чемпиона мира в Формуле-1 Эмерсона Фиттипальди, влетел в Пушера на большой скорости.

Видео аварии Пуршера и Фиттипальди

Обоих пилотов срочно отправили в больницу на вертолете, а гонку остановили. Долгое время о состоянии гонщиков не было никакой информации. Впоследствии в ФИА подтвердили, что оба гонщика в сознании.

Что известно о состоянии гонщиков

Резервный гонщик команды Формулы-1 Haas Пьетро Фиттипальди рассказал о травме брата.

"Он в сознании и отдыхает в больнице. Он получил перелом правой пятки, однако все гораздо лучше, чем ожидалось. Спасибо ФИА, команде и медицинским работникам в Саудовской Аравии", – написал Пьетро в твиттере.

Пуршер избежал серьезных травм. Вместе с тем, гонщик не знает, выступит ли еще в 2021 году.

К сведению. В 2021 году француз Пуршер набрал 124 очка и удерживает 5 место в личном зачете. Вместо этого бразилец Фиттипальди набрал только 2 балла – 20-е место.