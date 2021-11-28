Уильямс скончался в больнице

О причинах смерти Фрэнка Уильямса не сообщается. Известно, что он попал в больницу 26 ноября и скончался в воскресенье, 28 ноября.

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Попав в больницу в пятницу, сэр Фрэнк мирно скончался сегодня утром в окружении семьи. Мы отдаем дань нашему любимому и вдохновляющему руководителю. Нам его будет очень не хватать. Мы просим всех друзей и коллег уважать наши пожелания по поводу конфиденциальности на данный момент,

– отмечено в официальном заявлении семьи Уильямс в твиттере.

Что известно о Уильямсе

Фрэнк Уильямс – легендарная личность для мирового автоспорта. Команда Williams выступает в Формуле-1 с 1969 года. Из-за финансовых проблем Уильямс продал команду в 1977 году.

Два года спустя была создана команда Williams Racing и уже в 1980 году выиграла свой первый Кубок конструкторов. В общей сложности команда выиграла 9 Кубков конструкторов.

Williams остается четвертой успешной командой в истории Формулы-1 по количеству побед, поулов и титулов в личном зачете.

Команда держится второй, уступая Ferrari, по количеству полученных Кубков Конструкторов.

В 1999 году Вильямсу был пожалован титул сэра. В сезоне-2021 семья Уильямс полностью отошла от дел в Формуле-1, продав команду инвесторам из Канады.