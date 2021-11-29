Абитебуль сдержал слово

Абитебуль и Риккардо вместе работали в Renault. Руководитель команды и пилот поспорили на то, сможет ли Даниэль за рулем болида Renault финишировать на подиуме.

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Австралиец выиграл пари, ведь в 2020 году сумел дважды попасть на подиум. Даниэль занял третье место на гран-при Айфеля и гран-при Эмилии-Романьи.

В 2021 году Абитебуль и Риккардо покинули команду Renault, которая после ребрендинга получила название Alpine. Риккардо перешел в команду McLaren, когда Сириль ушел из "Королевы автоспорта".

Бывший руководитель Renault должен был сделать татуировку еще предыдущей зимой. Однако уход из Renault помешал этому. В итоге Абитебуль все же выполнил обещание.

Риккардо опубликовал в своем Инстаграме фотографию процесса набивки тату, подписав ее: "Пари есть пари. Видео в среду".



Как Абитебулю делают тату / Фото instagram.com/danielricciardo