Бавария – Бенфика 5:2

Голы: Левандовский, 26, 61, 84, Гнабри, 32, Сане, 49 – Морато, 38, Нуньес, 74

Нереализованный пенальти: Левандовский, 45+1

Бавария до этого матча победила в трех играх Лиги чемпионов с общим счетом 12:0. Команда продолжила свою забивную серию, но на этот раз дважды пропустила от Бенфики на собственном поле.

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Хет-триком в этом матче отметился Левандовский. Именно он открыл счет, когда головой замкнул навес от Комана с острого угла.

Впоследствии польский нападающий ассистировал Гнабри, когда тот забивал ударом пяткой.

Но на 38-й минуте португальской команде удалось сократить разницу в счете. После розыгрыша штрафного Морато отправил мяч в ворота Нойера. Это был первый гол, который Бавария пропустила в этом сезоне Лиги чемпионов.

Уже в компенсированное арбитром время Бавария получила право на пенальти. Пробивать пошел Левандовский и не забил – голкипер уверенно поймал мяч в руки.

Сразу после перерыва Сане снова увеличил разницу в счете до двух голов. После скидывания от Дэвиса он пробил в угол ворот с отскоком от газона.

А дальше Баварии снова забивал только Левандовский. Сначала он воспользовался пасом от Сане и перебросил голкипера. В концовке матча он снова перебрасывал голкипера после паса из глубины поля, когда ему удалось избежать офсайда.

Благодаря этому Левандовский вышел на первое место в гонке бомбардиров – в его активе восемь забитых голов за четыре тура.

Между этими голами Левандовского было еще одно взятие ворот в исполнении игроков Бенфики – Нуньес закончил быструю контратаку гостей ударом между ног голкипера. Стоит добавить, что Нуньес вышел на поле на 64-й минуте, заменив украинца Романа Яремчука.

Бавария побеждает и гарантирует себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Видеообзор матча Бавария – Бенфика