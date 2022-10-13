Голкипер лишь успел поднять руки: видео удара в касание, ставшего голом недели в Лиге чемпионов
Источник:УЕФА
В четвертом туре Лиги чемпионов было забито сразу 50 голов. Именно среди них и выбрали самый лучший гол недели в Лиге чемпионов. Победителем стал игрок Тоттенхэма Сон Хин Мин.
Английский Тоттенхэм в этом туре принимал на своем поле немецкий Айнтрахт. "Шпоры" хоть и пропустили первыми, но еще до перерыва забили трижды – дублем отличился Сон Хин Мин. Еще один гол с пенальти забил Кейн.
К теме Дикий день в ЛЧ: триллер Барселоны, уничтожение от Ливерпуля и сенсация Брюгге – видео всех голов
И именно второй гол южнокорейского игрока сочли лучшим в четвертом туре Лиги чемпионов. Он его забил ударом в касание после навеса от партнера. Голкипер даже как следует не успел среагировать на этот удар, только подняв руки вверх.
Видео гола Сона
Кроме того, именно Сона признали и игроком недели в Лиге чемпионов. Он обошел в голосовании:
- Омера Ацили из Маккаби, отличившегося дублем в ворота Ювентуса,
- голкипера Брюгге Симона Миньоле, сумевшего не пропустить в матче против Атлетико в Испании (Брюгге единственная команда, не пропускавшая голов за четыре тура в ЛЧ),
- Роберто Фирмино из Ливерпуля, отличившийся дублем в разгромном матче против Рейнджерс (в этом матче Мохамед Салах оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов).