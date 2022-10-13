Английский Тоттенхэм в этом туре принимал на своем поле немецкий Айнтрахт. "Шпоры" хоть и пропустили первыми, но еще до перерыва забили трижды – дублем отличился Сон Хин Мин. Еще один гол с пенальти забил Кейн.

К теме Дикий день в ЛЧ: триллер Барселоны, уничтожение от Ливерпуля и сенсация Брюгге – видео всех голов

И именно второй гол южнокорейского игрока сочли лучшим в четвертом туре Лиги чемпионов. Он его забил ударом в касание после навеса от партнера. Голкипер даже как следует не успел среагировать на этот удар, только подняв руки вверх.

Видео гола Сона

Кроме того, именно Сона признали и игроком недели в Лиге чемпионов. Он обошел в голосовании: