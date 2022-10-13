Завершился 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов 2022-2023. По его итогам определились пять досрочно вышедших в плей-офф команд.

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ГРУППА А

Наполи – Аякс 4:2

Голы: Лосано, 4, Распадори, 16, Кварацхелия, 62 (пен.), Осимхен, 90 – Классен, 49, Бергвейн, 83 (пен.)

Рейнджерс – Ливерпуль 1:7

Голы: Арфилд, 17 – Фирмино, 24, Фирмино, 55, Нуньес, 66, Салах, 76, Салах, 80, Салах, 81, Эллиотт, 87.

Во вторник место в 1/8 финала себе гарантировали Реал и Манчестер Сити . К ним присоединился Наполи, который в ярком матче перестрелял Аякс. Близок к этому и Ливерпуль.

Видеообзор матча Наполи – Аякс:

Несмотря на кадровые проблемы и первый пропущенный гол, команда Юргена Клоппа уверенно переиграла в гостях Рейнджерс. Дубль на счету Фирмино, а Салах оформил хет-трик с замены. "Красным" достаточно одного балла для достижения цели.

Видеообзор матча Рейнджерс – Ливерпуль:

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Наполи 4 0 0 17:4 12 2 Ливерпуль 3 0 1 12:6 9 3 Аякс 1 0 3 8:12 3 4 Рейнджерс 0 0 4 1:16 0

ГРУППА В

Атлетико – Брюгге 0:0

Байер – Порту 0:3

Голы: Галено, 6, Тареми, 53 (пен.), Тареми, 64 (пен.)

Также участником 1/8 финала стал Брюгге. Команда Романа Яремчука и Эдуарда Соболя удержала ничью из Атлетико, а победа Порту в параллельном матче позволила бельгийцам гарантировать место в топ-2.

Видеообзор матча Атлетико – Брюгге:

Порту же не было проблем с Байером. "Драконы" забили уже в начале первого тайма, когда ассистом отличился Диогу Кошта. А уже через десять минут кипер спас команду во время пенальти, потянув удар Демирбая.

Порту реализовал два пенальти, которые у них появились во втором тайме. Это позволило португальцам выйти на второе место в группе.

Видеообзор матча Байер – Порту:

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Брюгге 3 1 0 7:0 10 2 Порту 2 0 2 6:6 6 3 Атлетико 1 1 2 2:5 4 4 Байер 1 0 3 2:6 3

ГРУППА С

Виктория – Бавария 2:4

Голы: Влканова, 62, Климент, 75 – Мане, 10, Мюллер, 14, Горецка, 25, Горецка, 35.

Барселона – Интер 3:3

Голы: Дембеле, 40, Левандовски, 82, Левандовски, 90+2 – Барелла, 50, Мартинес, 63, Госсенс, 89.

Еще одним участником 1/8 финала стала Бавария. Команда Юлиана Нагельсманна совершила игру с Викторией еще в первом тайме, поэтому даже позволила себе после перерыва пропустить парочку.

Видеообзор матча Виктория – Бавария:

Также в шаге от успеха был Интер. В случае победы над Барселоной команда Симоне Индзаги выходила бы в 1/8 финала досрочно.

Несмотря на пропущенный первый гол, "неррадзури" уже вели в счете в середине второго тайма. Далее же начался триллер – Левандовски сравнял счет, однако гол Госэнса за минуту до конца основного времени снова вывел Интер вперед.

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И все же итальянцы не потерпели. На второй компенсированной минуте Роберт отозвался на передачу Эрика Гарсии и оформил дубль, выручив для Барселоны ничью.

Правда, это существенно не улучшает позицию команды. Интеру достаточно в следующем туре одолеть дома Викторию, чтобы покинуть каталонцев за бортом плей-офф ЛЧ второй сезон подряд.

Видеообзор матча Барселона – Интер:

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Бавария 4 0 0 13:2 12 2 Интер 2 1 1 6:5 7 3 Барселона 1 1 2 8:7 4 4 Виктория 0 0 4 3:16 0

ГРУППА D

Спортинг – Марсель 0:2

Голы: Гендузи, 20, Санчес, 30.

Тоттенхэм – Айнтрахт 3:2

Голы: Сон, 20, Кейн, 28 (пен.), Сон, 36 – Камада, 14, Алиду, 87.

Наиболее запутанная ситуация складывается в группе D. Спортинг, выигравший первые два матча в ЛЧ, с треском провалился в играх против Марселя. Неделю назад был счет 1:4, на этот раз вышло скромнее.

Более того, тогда лиссабонцы заработали изъятие, а на этот раз арбитр показал игрокам "львов" сразу две красных. Эти поражения откатили Спортинг на третье место.

Видеообзор матча Спортинг – Марсель:

А на первую ступеньку выбрался Тоттенхэм. Команда Антонио Конте провела драматический матч против Айнтрахта и перестреляла немцев благодаря трем голам до перерыва.

Видеообзор матча Тоттенхэм – Айнтрахт:

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ