Если первая часть встречи закончилась мировой 1:1, то второй тайм был куда щедрее на голы. Правда, забивала только одна команда – Ливерпуль.

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Новый результативный рекорд Лиги чемпионов

Шесть мячей влетело в ворота шотландского клуба. Настоящим ужасом для Рейнджерса стал Мохаммед Салах. Правый вингер "мерсисайдцев" трижды огорчал голкипера соперника.

Салах стал автором самого быстрого в истории Лиги чемпионов хет-трика. Египтянину понадобилось 6 минут и 12 секунд. Звездный футболист английского клуба забивал в промежутке между 75-й и 81-й минутой.



Салах – автор самого быстрого хет-трика ЛЧ / Фото с твиттера Ливерпуля

Мохаммед Салах переплюнул рекорд Бафетимби Гомиса, который в 2011-м забил три гола за 8 минут.

Статистика! В сезоне-2022/2023 Салах уже провел 13 матчей, в которых наколотил 8 голов и сделал 4 ассиста.

Сам матч закончился уничтожением Рейнджерса – 1:7, разгромная победа Ливерпуля.

Победа позволила команде Юргена Клоппа оторваться от нидерландского Аякса в группе "А". Между ними уже разница в 6 очков. "Мерсисайдцы" набрали 9 баллов, а у соперника из Нидерландов – 3 пункта.

Лидер группы Наполи опережает Ливерпуль на 3 очка. Аутсайдером таблицы является Рейнджерс, который после 4-х туров не набрал ни одного балла.

Рейнджерс – Ливерпуль: видеообзор матча