Англійський Тоттенхем в цьому турі приймав на власному полі німецький Айнтрахт. "Шпори" хоч і пропустили першими, але ще до перерви забили тричі – дублем відзначився Сон Хін Мін. Ще один гол з пенальті забив Кейн.
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І саме другий гол південнокорейського гравця визнали найкращим в четвертому турі Ліги чемпіонів. Він його забив ударом в дотик після навісу від партнера. Голкіпер навіть як слід не встиг зреагувати на цей удар, лише вверх піднявши руки.
Відео голу Сона
Окрім того, саме Сона визнали й гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Він обійшов в голосування:
- Омера Ацілі з Маккабі, який відзначився дублем у ворота Ювентуса,
- голкіпера Брюгге Сімона Міньйоле, який зумів не пропустити у матчі проти Атлетіко в Іспанії (Брюгге єдина команда, яка не пропускала голів за чотири тури в ЛЧ),
- Роберто Фірміно з Ліверпуля, який відзначився дублем у розгромному матчі проти Рейнджерс (в цьому матчі Мохамед Салах оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги чемпіонів).