В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Барселоной команды обменялись голами еще в первом тайме. За испанский клуб отличился Месси.

На 37-й минуте матча при счете 1:0 в пользу ПСЖ Месси решился на дальний удар.

Сам удар не был мощный. Но мяч полетел по траектории от вратаря. Голкипер парижан Кейлор Навас хоть и был готов к удару, но прыгнул за мячом слишком поздно. И не дотянулся до него. Тот залетел почти в угол ворот.

Так счет матча стал 1:1. А уже перед самым перерывом Месси имел возможность вывести Барселону вперед в этом матче. На этот раз в ворота ПСЖ был назначен пенальти. Но переиграть Наваса с отметки аргентинцу не удалось – голкипер ногами отбил мяч, после чего тот попал в перекладину и вылетел в поле.

Видео гола Месси в ворота ПСЖ

Напомним, что первый матч между этими командами закончился поражением Барселоны со счетом 1:4. Для того, чтобы пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов, "блаугранас" нужно забивать как минимум четыре гола. И больше не пропускать.