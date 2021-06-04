Загалом в УЄФА запропонували вболівальникам обрати найкращий гол в Лізі чемпіонів. Загалом серед претендентів було десять голів. Один з них – півзахисника донецького Шахтаря Манора Соломона у ворота Реалу. Але це взяття воріт у підсумку опинилося лише на восьмому місці в голосуванні вболівальників.

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Переміг в опитуванні гол Мехді Таремі. Іранський нападник Порту забив в матчі-відповіді 1/4 фіналу проти Челсі на четвертій доданій хвилині. Гол був ефектний, але мало не допоміг португальському клубу. Порту хоч і виграв цей матч, але програв у серії – Челсі пройшов дальше, а згодом і переміг в Лізі чемпіонів.

Загалом за найкращий гол в Лізі чемпіонів проголосували 1,3 мільйона вболівальників. А за гол Таремі свої голоси віддали 750 тисяч осіб.

Дивіться відео голу Таремі, який визнали найкращим в Лізі чемпіонів

В першій трійці також опинилися гол Мессі у ворота ПСЖ, а також гол, який у падінні через себе забив Олів'є Жиру у ворота Атлетіко.