УЕФА в итогах сезона объявила имена авторов десяти лучших голов розыгрыша Лиги чемпионов.
К слову Проект Минцифры и FAVBET "Цифровизация библиотек" признан лучшим на PR марафоне
Гол Соломона стал третьим для Шахтера в матче против Реала. Вингер "горняков", получив пас от Тете пробил точно в правый от голкипера угол.
Кто еще попал в список
- Мегди Тареми
- Аласан Плеа
- Карим Бензема
- Лука Модрич
- Лионель Месси
- Оливье Жиру
- Неймар
- Манор Соломон
- Анхелиньо
- Килиан Мбаппе
Топ-10 лучших голов Лиги чемпионов 2020/21: смотрите видео