Будущее Кулача решено

С конца июня Владислав Кулач находится на просмотре в киевском клубе. Футболист группы атаки прошел не одно собрание с командой. Хотя уже изначально Мирча Луческу не был в восторге от футболиста. Не убеждал его даже тот аргумент, что Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ в сезоне-2020/2021.

Примечательно Динамо ищет новый клуб для футболиста, который не сыграл за киевлян ни одного матча

"Мистер" даже был готов указать "на двери" Владиславу. Луческу не видел талантливого форварда в своей схеме игры "бело-синих". Однако нападающий убедил румынского специалиста в своем профессионализме. Футболист вскоре официально станет игроком Динамо.

Интересно, что ранее сообщалось, если игрок подпишет контракт с киевлянами, то сразу может отправиться в аренду.

Обратите внимание! Прошлый чемпионат Кулач провел в полтавской Ворскле. За сезон нападающий сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых наколотил 17 голов, 15 из них были в УПЛ. Такая статистика позволила Владиславу стать лучшим бомбардиром.