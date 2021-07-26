Костевич и Кадири покинут Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о будущем Владимира Костевича, Мохаммеда Кадири и Владислава Кулача.

Стоящее Динамо заинтриговало дизайном новой формы: фото

Занимаемся поиском клубов для этих футболистов, потому что сейчас на них не рассчитывают. Костевич приходит в себя после тяжелой травмы. Ну и Кадири тоже нужно где-то играть, чтобы его можно было отдать в аренду или продать,

– сказал Суркис.

Стоит сказать, что Костевич не сыграл ни одного матча за Динамо. Владимир переехал в Киев в конце 2020 года, но получил травму. Кадири прошлый сезон провел в аренде.

Решение по Владислава Кулача примет Луческу. Нападающий присоединился к Динамо на сборах в статусе свободного агента.

"Что касается Кулача – решение по нему будет принято Мистером после возвращения команды со сборов", – резюмировал Суркис.

Заметим, что ранее Луческу отказался от услуг Владислава Супряги и Бенито. Они и еще 4 футболиста досрочно покинули сборы.

Кроме того, Динамо отдало в аренду в Черноморец сразу 12 игроков.

В то же время ряды Динамо летом пополнили два легионера.

"Бело-синие" арендовали на год белоруса Илью Шкурина из московского ЦСКА и приобрели венесуэльца Эрика Рамиреса у словацкого ГАК 1904.

Первый официальный матч в новом сезоне Динамо сыграет 1 августа против Вереса во втором туре УПЛ.