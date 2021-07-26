Костевич и Кадири покинут Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о будущем Владимира Костевича, Мохаммеда Кадири и Владислава Кулача.

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Занимаемся поиском клубов для этих футболистов, потому что сейчас на них не рассчитывают. Костевич приходит в себя после тяжелой травмы. Ну и Кадири тоже нужно где-то играть, чтобы его можно было отдать в аренду или продать,
– сказал Суркис.

Решение по Владислава Кулача примет Луческу. Нападающий присоединился к Динамо на сборах в статусе свободного агента.

"Что касается Кулача – решение по нему будет принято Мистером после возвращения команды со сборов", – резюмировал Суркис.

Первый официальный матч в новом сезоне Динамо сыграет 1 августа против Вереса во втором туре УПЛ.