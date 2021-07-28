Майбутнє Кулача вирішене

З кінця червня Владислав Кулач перебуває на перегляді у київському клубі. Футболіст групи атаки пройшов не одні збори з командою. Хоча вже спочатку Мірча Луческу не був у захопленні від футболіста. Не переконувало його навіть той аргумент, що Кулач став найкращим бомбардиром УПЛ у сезоні-2020/2021.

Варте уваги Динамо шукає новий клуб для футболіста, який не зіграв за киян жодного матчу

"Містер" навіть був готовий вказати "на двері" Владиславу. Луческу не бачив талановитого форварда у своїй схемі гри "біло-синіх". Однак нападник переконав румунського спеціаліста у своєму професіоналізмі. Футболіст незабаром офіційно стане гравцем Динамо.

Цікаво, що раніше повідомлялось, якщо гравець підпише контракт із киянами, то відразу може відправитись в оренду.