В среду, 9 декабря, Интер сыграл в ничью против Шахтера в заключительном матче группы Лиги чемпионов. Нападающий итальянцев Ромелу Лукаку на последних минутах спас украинский клуб от пропущенного гола.

Как ни старался Интер вырвать победу в матче, но не удалось. В этом сезоне команда Конте не сыграет больше в еврокубках. Хозяева создали безумное количество атак на последних минутах встречи. Но голкипер Шахтера Анатолий Трубин и оборона "горняков" была на месте, пишет 24 канал.

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Спасительная голова Лукаку

В одном из эпизодов после удара Санчеса головой, ни голкипер, ни защита дончан уже не сумели бы помешать голу. Но на помощь пришел нападающий Интера Ромелу Лукаку. Удар чилийца попал прямо в голову форварда, который стоял перед линией ворот гостей.

После этого момента Лукаку схватился за голову, не понимая, что случилось. Санчес вышел удачно на замену и мог стать настоящим спасителем для Интера, но его партнер по команде думал иначе.

Еще несколько острых атак было в исполнении хозяев, но Трубин уверенно играл на линии. Матч завершился "сухой" ничьей 0:0, которая подарила "горнякам" еврокубковую весну.

Как Лукаку спас ворота Шахтера смотрите видео