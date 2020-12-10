В среду, 9 декабря, Шахтер нулевой ничьей с Интером завершил групповой этап Лиги чемпионов. Самые высокие оценки за матч получили сразу несколько игроков "горняков".

Ничья принесла Шахтеру еврокубковую весну, но теперь в Лиге Европы. А вот Интер продолжил черную полосу выступлений в Лиге чемпионов. Итальянцы снова остановились на групповом раунде, пишет 24 канал.

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Оценки игроков

Авторитетное издание WhoScored оценило игру футболистов во встрече. Здесь самые высокие оценки получили сразу несколько игроков. Ими стали защитники Шахтера Николай Матвиенко и Валерий Бондарь, а также голкипер Анатолий Трубин. Их игру оценили по 7,4. Но минимальное преимущество отдали Матвиенко.

Немного меньший балл получил Тайсон – 7,3. Лучше всего со скамейки запасных вышел Давид Хочолава – 7,0. Грузин еще в первом тайме заменил Витао, получившего травму в одном из эпизодов.

В поединке против итальянцев Трубин 6 раз спасал свои ворота, трижды удачно сыграл на выходе и отдал 42 передачи с точностью 71%. На протяжении всего матча у голкипера Шахтера не было времени отдохнуть. Хозяева 19 раз пристреливались по воротам "горняков" и выполнили 17 стандартов.

В составе Интера мнения тоже разделились. Сразу два итальянца Ромелу Лукаку и Стефан Де Врей получили по 7,3.



Интер – Шахтер: оценки игроков / Скриншот из WhoScored