У середу, 9 грудня, Інтер зіграв у нічию проти Шахтаря у заключному матчі групи Ліги чемпіонів. Нападник італійців Ромелу Лукаку на останніх хвилинах врятував український клуб від пропущеного голу.

Як не старався Інтер вирвати перемогу у матчі, але не вдалось. Цього сезону команда Конте не зіграє більше у єврокубках. Господарі створили шалену кількість атак на останніх хвилинах зустрічі. Але голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін та оборона "гірників" була на місці, пише 24 канал.

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Рятівна голова Лукаку

В одному з епізодів після удару Санчеса головою, ні голкіпер, ні захист донеччан вже не зуміли б завадити голу. Але на допомогу прийшов нападник Інтера Ромелу Лукаку. Удар чилійця влучив прямо у голову форварда, який стояв перед лінією воріт гостей.

Після цього моменту Лукаку схопився за голову, не розуміючи, що трапилось. Санчес вийшов вдало на заміну та міг стати справжнім рятівником для Інтера, але його партнер по команді думав інакше.

Ще декілька гострих атак було у виконанні господарів, але Трубін впевнено грав на лінії. Матч завершився "сухою" нічиєю 0:0, яка подарувала "гірникам" єврокубкову весну.

Як Лукаку врятував ворота Шахтаря дивіться відео