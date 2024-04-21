Прошлым летом Артем Довбик перебрался из Днепра-1 в Жирону. В Ла Лиге форвард сборной Украины быстро начал феерить и стал лидером бомбардирской гонки, пишет 24 канал.

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Сумасшедший сезон Довбика

В 30 матчах чемпионата Артем оформил 18 голов и пять результативных передач. В последней игре против Кадиса Довбик также забил, замкнув прострел Гутьерреса. Жирона в итоге торжествовала 4:1.

Этот гол позволил 26-летнему игроку выйти на четвертое место в рейтинге украинских бомбардиров топ-чемпионатов. Довбик обошел Александра Заварова, который с 1988 по 1992 годы забил 17 голов за Ювентус и Нанси.

Лучшие украинские бомбардиры в топ-лигах:

Андрей Шевченко – 136 Андрей Воронин – 53 Руслан Малиновский – 27 Артем Довбик – 18 Александр Заваров – 17 Андрей Ярмоленко – 11 Сергей Ребров – 10 Евгений Коноплянка – 10 Юрий Максимов – 9 Виктор Цыганков – 9

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Жирона в еврокубках

Впереди расположились Андрей Шевченко, Андрей Воронин и Руслан Малиновский. К слову, замыкает топ-десятку партнер Артема по Жироне Виктор Цыганков. Воспитанник Динамо перешел в испанскую команду в январе 2023 года и уже оформил 9 голов в Ла Лиге.

Отметим, что победа над Кадисом гарантировала Жироне первую в историю путевку в еврокубки на следующий сезон. Более того, команда Мичела близка к проходу в Лигу чемпионов. Каталонцы идут третьими, с десятиочковым отрывом от пятого Атлетика.