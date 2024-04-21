Минулого літа Артем Довбик перебрався з Дніпра-1 в Жирону. В Ла Лізі форвард збірної України швидко почав феєрити та став лідером бомбардирських перегонів, пише 24 канал.
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Божевільний сезон Довбика
У 30 матчах чемпіонату Артем оформив 18 голів та п'ять результативних передач. В останній грі проти Кадіса Довбик також забив, замкнувши простріл Гутьєрреса. Жирона у підсумку тріумфувала 4:1.
Цей гол дозволив 26-річному гравцю вийти на четверте місце у рейтингу українських бомбардирів топ-чемпіонатів. Довбик обійшов Олександра Заварова, який з 1988 по 1992 роки забив 17 голів за Ювентус та Нансі.
Найкращі українські бомбардири в топ-лігах:
- Андрій Шевченко – 136
- Андрій Воронін – 53
- Руслан Маліновський – 27
- Артем Довбик – 18
- Олександр Заваров – 17
- Андрій Ярмоленко – 11
- Сергій Ребров – 10
- Євген Коноплянка – 10
- Юрій Максимов – 9
- Віктор Циганков – 9
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Жирона в єврокубках
Попереду розташувались Андрій Шевченко, Андрій Воронін та Руслан Маліновський. До слова, замикає топ-десятку партнер Артема по Жироні Віктор Циганков. Вихованець Динамо перейшов в іспанську команду у січні 2023 року та вже оформив 9 голів у Ла Лізі.
Відзначимо, що перемога над Кадісом гарантувала Жироні першу в історію путівку в єврокубки на наступний сезон. Ба більше, команда МІчела близька до проходу в Лігу чемпіонів. Каталонці йдуть третіми, з десятиочковим відривом від п'ятого Атлетіка.