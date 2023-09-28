Андрей Шевченко попал в топ-20 рейтинга лучших игроков XXI века: полный список легенд

Украинца отметили за невероятные результаты в Милане, что принесло ему 20-е место в рейтинге. Интересно, что ни Роналду, ни Месси не попали в топ-тройку.

Популярное издание FourFourTwo известно своими разнообразными футбольными рейтингами, основанными на истории игры. В этот раз ресурс решил составить топ-50 лучших игроков XXI века.

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Шевченко среди лучших

В рейтинге оказался и один украинец. Конечно, речь идет об Андрее Шевченко, который выиграл с Миланом Лигу чемпионов и Золотой мяч. Издание поставило нападающего на 20 место.

Забудьте о периоде в Челси и вспомните годы в Милане, когда Шевченко был одним из лучших нападающих на планете. Результат в 173 гола в 296 играх говорит об отдельной истории, как и показатель 0,5 за игру в Лиге чемпионов. Шевченко выиграл Золотой мяч в 2004 году, победив жесткую конкуренцию с Деку, Роналдиньо и Анри. Если бы украинец не забыл, как забивать, еще и на "Стемфорд Бридж", он был бы еще выше в этом списке,

– так FourFourTwo характеризует Андрея.

Напомним, что украинец стал вторым бомбардиром Милана в истории, уступая лишь Гуннару Нордалю. Зажег Шева и в родном Динамо, с которым дошел до сенсационного полуфинала Лиги чемпионов.

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Роналду и Месси вне топ-тройки

Победителем в рейтинге стал бразилец Роналдиньо, который очаровывал выступлениями за ПСЖ, Барселону и сборную Бразилии. В топ-тройке также оказались Зинедин Зидан и Кака.

А вот признанные легенды 00-х Криштиану Роналду и Лионель Месси имеют более скромную оценку ресурса. Португалец идет пятым, а аргентинец замыкает топ-десятку.

Топ-20 рейтинга лучших игроков XXI века от FourFourTwo: