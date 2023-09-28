Популярне видання FourFourTwo відоме своїми різноманітними футбольними рейтингами, які засновані на історії гри. На цей раз ресурс вирішив скласти топ-50 найкращих гравців XXI сторіччя.
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Шевченко серед кращих
У рейтингу опинився і один українець. Звісно, що мова про Андрія Шевченка, який виграв з Міланом Лігу чемпіонів та Золотий м'яч. Видання поставило нападника на 20 місце.
Забудьте про період у Челсі та згадайте роки в Мілані, коли Шевченко був одним із найкращих нападників на планеті. Результат в 173 голи в 296 іграх говорить про окрему історію, як і показник 0,5 за гру в Лізі чемпіонів. Шевченко виграв Золотий м'яч у 2004 році, перемігши жорстку конкуренцію з Деку, Роналдіньо та Анрі. Якби українець не забув, як забивати, ще і на "Стемфорд Брідж", він був би ще вище в цьому списку,
– так FourFourTwo характеризує Андрія.
Нагадаємо, що українець став другим бомбардиром Мілана в історії, поступаючись лише Гуннару Нордалю. Запалив Шева і в рідному Динамо, з яким дійшов до сенсаційного півфіналу Ліги чемпіонів.
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Роналду та Мессі поза топ-трійкою
Переможцем у рейтингу став бразилець Роналдіньо, який зачаровував виступами за ПСЖ, Барселону та збірну Бразилії. У топ-трійці також опинились Зінедін Зідан та Кака.
А ось визнані легенди 00-х Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі мають більш скромну оцінку від ресурса. Португалець йде п'ятим, а аргентинець замикає топ-десятку.
Топ-20 рейтингу найкращих гравців XXI сторіччя від FourFourTwo:
- Роналдіньо
- Зінедін Зідан
- Кака
- Тьєррі Анрі
- Кріштіану Роналду
- Хаві
- Роналдо
- Андрес Іньєста
- Златан Ібрагімович
- Ліонель Мессі
- Уейн Руні
- Стівен Джеррард
- Самюель Ето'О
- Френк Лемпард
- Рауль Гонсалес Бланко
- Ріо Фердінанд
- Фернандо Торрес
- Пол Скоулз
- Джон Террі
- Андрій Шевченко