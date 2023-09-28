Популярне видання FourFourTwo відоме своїми різноманітними футбольними рейтингами, які засновані на історії гри. На цей раз ресурс вирішив скласти топ-50 найкращих гравців XXI сторіччя.

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Шевченко серед кращих

У рейтингу опинився і один українець. Звісно, що мова про Андрія Шевченка, який виграв з Міланом Лігу чемпіонів та Золотий м'яч. Видання поставило нападника на 20 місце.

Забудьте про період у Челсі та згадайте роки в Мілані, коли Шевченко був одним із найкращих нападників на планеті. Результат в 173 голи в 296 іграх говорить про окрему історію, як і показник 0,5 за гру в Лізі чемпіонів. Шевченко виграв Золотий м'яч у 2004 році, перемігши жорстку конкуренцію з Деку, Роналдіньо та Анрі. Якби українець не забув, як забивати, ще і на "Стемфорд Брідж", він був би ще вище в цьому списку,
– так FourFourTwo характеризує Андрія.

Нагадаємо, що українець став другим бомбардиром Мілана в історії, поступаючись лише Гуннару Нордалю. Запалив Шева і в рідному Динамо, з яким дійшов до сенсаційного півфіналу Ліги чемпіонів.

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Роналду та Мессі поза топ-трійкою

Переможцем у рейтингу став бразилець Роналдіньо, який зачаровував виступами за ПСЖ, Барселону та збірну Бразилії. У топ-трійці також опинились Зінедін Зідан та Кака.

А ось визнані легенди 00-х Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі мають більш скромну оцінку від ресурса. Португалець йде п'ятим, а аргентинець замикає топ-десятку.

Топ-20 рейтингу найкращих гравців XXI сторіччя від FourFourTwo:

  1. Роналдіньо
  2. Зінедін Зідан
  3. Кака
  4. Тьєррі Анрі
  5. Кріштіану Роналду
  6. Хаві
  7. Роналдо
  8. Андрес Іньєста
  9. Златан Ібрагімович
  10. Ліонель Мессі
  11. Уейн Руні
  12. Стівен Джеррард
  13. Самюель Ето'О
  14. Френк Лемпард
  15. Рауль Гонсалес Бланко
  16. Ріо Фердінанд
  17. Фернандо Торрес
  18. Пол Скоулз
  19. Джон Террі
  20. Андрій Шевченко