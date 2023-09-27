Известное британское издание FourFourTwo специализируется на разных футбольных рейтингах, в том числе исторических. В этот раз ресурс решил составить десятку лучших вратарей XXI века.

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Список возглавил легендарный Джанлуиджи Буффон, завершивший в этом году карьеру. Джиджи стартовал в Парме, но львиную долю карьеры провел в Ювентусе.

Мастер продемонстрировал свою лучшую форму в первые дни в Ювентусе, но поддерживал этот уровень в течение длительного времени. Вот что делает его самым лучшим. Даже то, что следовало считать самой низкой точкой его карьеры – вылет Юве в Серию B после "Кальчополя" – в конечном счете способствовало его репутации. Верность, которую он продемонстрировал, чтобы остаться в Турине и помочь клубу вновь обрести свое место среди ведущих команд Европы, подтвердила его место как легенды среди болельщиков Ювентуса. Его невероятное долголетие с лихвой оправдало расходы «Юве» на то время рекордные для вратаря 52 миллиона евро в 2001 году.

– так характеризует Буффона FourFourTwo.

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За свою карьеру итальянец выиграл чемпионат мира и десять раз торжествовал в Серии А. Также Джанлуиджи наиграл 176 матчей за сборную Италии.

Второе место в списке занял легенда Реала Икер Касильяс, а топ-тройку замкнул Эдвин ван дер Сар, бравший Лигу чемпионов с Аяксом и Манчестер Юнайтед. Рейтинг десяти лучших вратарей этого столетия выглядит так:

Джанлуиджи Буффон Икер Касильяс Эдван ван дер Сар Петр Чех Мануэль Нойер Оливер Кан Виктор Вальдес Давид Де Хеа Жулио Сезар

Уго Льорис