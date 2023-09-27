Известное британское издание FourFourTwo специализируется на разных футбольных рейтингах, в том числе исторических. В этот раз ресурс решил составить топ-100 лучших тренеров в истории футбола.

По теме Триумф на фоне Чернобыльской катастрофы: как Динамо завоевало Кубок обладателя Кубков 1986

Признание Лобановского

В списке нашлось место и для украинской легенды. Знаменитого Валерия Лобановского издание поставило на десятую строчку рейтинга.

В 1972 году Лобановский объединился с профессором Анатолием Зеленцовым и начал вникать в нескончаемые статистические потоки. Он говорил, что вся жизнь – это число». Требуя "универсальности" от своих игроков, в частности Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко, украинец выиграл с киевским Динамо 13 чемпионских титулов (восемь в СССР и пять – в Украине) и два Кубка обладателей кубков. Его 30 карьерных наград делают его самым титулованным менеджером XX века,

– так FourFourTwo охарактеризовал "Метр".

Кто в лидерах

Еще два тренера. имеющие отношение к Динамо, оказались в топ-сотне. 34 место досталось Виктору Маслову, руководившему киевлянами с 1964 по 1970 годы.

Читайте также Как в старые добрые времена: Ребров посетил тренировку Динамо – фото диалога с "Мистером"

А на 87 строчке оказался действующий коуч "бело-синих" Мирча Луческу. Румын наибольших успехов в тренерской карьере достиг в Галатасарае и Шахтере.

Первое место рейтинга завоевал сэр Алекс Фергюсон, 27 лет руководивший Манчестер Юнайтед. совершив "дьяволов" 13 раз чемпионами Англии. Второе и третье место досталось голландцам – Ринусу Михелсу и его ученику Иоганну Кройффу соответственно.

Топ-20 рейтинга лучших тренеров в истории футбола от FourFourTwo: