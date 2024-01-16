Зато опередил Пеле: Олег Блохин чудом не попал в топ-10 рейтинга лучших футболистов 70-х

16 января 2024, 22:58
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Источник:

FourFourTwo

Украинец зажигал за Динамо и сборную СССР в 70-е и даже выиграл Золотой мяч. Впрочем, Олега Владимировича поставили лишь на 13 место в списке лучших того времени.

Известный ресурс FourFourTwo любит составлять разнообразные футбольные рейтинги. Ранее источник определил топ-20 лучших игроков 80-х годов.

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Туда вошли двое украинцев, Игорь Беланов и Олег Блохин оказались на 18 и 19 местах соответственно. Теперь же FourFourTwo составил рейтинг топ-футболистов, зажигавших с 1970 по 1979 годы.

Туда тоже попал Олег Блохин, но ресурс не внес его даже в топ-десятку. Легенда Динамо занял 13-е место, хотя ресурс назвал его "лучшим полевым игроком в истории СССР".

За свою карьеру Блохин забил более 300 голов за клуб и сборную, а в 1975 году выиграл Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. В том же году Олег Владимирович стал победителем Золотого мяча.

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Что интересно, легенда Динамо опередил в рейтинге самого Пеле, уже завершавшего карьеру. К слову, лучшим футболистом 70-х стал не Герд Мюллер или Франц Бекенбауэр, недавно ушедший из жизни.

Первую строчку отдали легенде сборной Нидерландов Йохану Кройффу. За определенный период голландец трижды выиграл Кубок европейских чемпионов и выводил свою сборную в финал ЧМ-1974.

Топ-20 лучших футболистов 70-х:

  1. Йохан Кройфф (Нидерланды)
  2. Франц Бекенбауэр (Германия)
  3. Герд Мюллер (Германия)
  4. Карлос Альберто (Бразилия)
  5. Марио Кемпес (Аргентина)
  6. Йохан Неескенс (Нидерланды)
  7. Жаирзиньо (Бразилия)
  8. Кевин Киган (Англия)
  9. Ривелино (Бразилия)
  10. Дино Дзофф (Италия)
  11. Зепп Майер (Германия)
  12. Даниэль Пассарелла (Аргентина)
  13. Олег Блохин (СССР)
  14. Рууд Крол (Нидерланды)
  15. Пауль Брайтнер (Германия)
  16. Кенни Далглиш (Шотландия)
  17. Пеле (Бразилия)
  18. Клаудио Джентиле (Италия)
  19. Гаэтано Ширеа (Италия)
  20. Алан Симонсен (Дания)
Автор: Анатолій Дерека