В украинском футболе мог состояться громкий тренерский камбэк. В услугах легенды украинского и мирового футбола заинтересовалась европейская сборная.
Читайте также Легенда Динамо и сборной Украины в третий раз стал отцом: милое фото
Блохин мог вернуться к тренерской карьере
Представители федерации футбола Азербайджана находятся в поисках главного тренера после отставки Джанни Де Бьязи. Они обратились к Олегу Владимировичу и хотели, чтобы тот возглавил тамошнюю национальную команду.
Однако обладатель Золотого мяча-1975 ответил отказом. Он аргументировал свое решение тем, что больше не хочет возвращаться к тренерской работе.
Напомним, что последним местом работы Блохина-тренера было киевское Динамо. Он покинул родной клуб еще в 2014 году, тогда киевляне провалили сезон и финишировали на четвертой позиции в УПЛ.