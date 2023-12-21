Эксперты FourFourTwo сделали нелегкий выбор, определив лучших футболистов десятилетия. Тем приятнее, что в него попали легендарные украинцы Олег Блохин и Игорь Беланов.

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Признание украинских форвардов

Олег Блохин свои лучшие футбольные годы провел в 1970-х. Однако в следующем десятилетии форвард считался одним из сильнейших игроков мира. В топ-списке FourFourTwo Блохин занял 19-е место.

"Обладатель "Золотого мяча" 1975 года Олег Блохин все еще был очень сильным даже в 80-х годах, возглавляя легендарную команду Валерия Лобановского Динамо, которая выиграла Кубок обладателей кубков 1985/86.

Лучший бомбардир этого соревнования Блохин является рекордсменом за количество матчей и голов за Советский Союз, который он представлял на чемпионатах мира 1982 и 1986 годов", – говорится в характеристике Блохина.

Его одноклубник Игорь Беланов получил от FourFourTwo почетное 18 место. Уроженец Одессы зажигал на ЧМ-1986 и был одним из творцов победы Динамо в Кубке кубков-1986.

"Партнер Блохина в нападении Динамо, украинец Игорь Беланов пошел по стопам своего одноклубника и напарника по сборной, получив "Золотой мяч" в 1986 году.

Лучший бомбардир Кубка обладателей кубков 1985/86 с пятью голами – вместе с Блохиным, еще одним коллегой по Динамо Александром Заваровым и Франком Липпманом из Динамо Дрезден. Он помог Советскому Союзу выйти в финал Евро-1988", – так описали достижения Беланова.

Две легенды Украины / facebook.com/igor.belanov.official

На вершине списка лучших игроков звезды 80-х: Диего Марадона, Мишель Платини и Марко ван Бастен.

Топ-10 игроков 80-х по версии FourFourTwo

1. Диего Марадона

2. Мишель Платини

3. Марк ван Бастен

4. Зико

5. Франк Райкард

6. Гаэтано Ширеа

7. Франко Барези

8. Руд Гуллит

9. Карл-Хайнц Румменигге

10. Роналд Куман...

18. Игорь Беланов

19. Олег Блохин

Кстати говоря. За всю историю "Золотого мяча" награду выигрывали три украинца: Олег Блохин (1975), Игорь Беланов (1986) и Андрей Шевченко (2004).