Відомий ресурс FourFourTwo любить складати різноманітні футбольні рейтинги. Раніше джерело визначило топ-20 найкращих гравців 80-х років.

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Туди увійшли двоє українців, Ігор Бєланов та Олег Блохін опинились на 18 та 19 місцях відповідно. Тепер же FourFourTwo склав рейтинг топ-футболістів, які запалювали з 1970 по 1979 роки.

Туди також потрапив Олег Блохін, але ресурс не вніс його навіть у топ-десятку. Легенда Динамо посів 13 сходинку, хоча ресурс назвав його "найкращим польовим гравцем в історії СРСР".

За свою кар'єру Блохін забив понад 300 голів за клуб та збірну, а у 1975 році виграв Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА. Того ж року Олег Володимирович став переможцем Золотого м'яча.

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Що цікаво, легенда Динамо випередив у рейтингу самого Пеле, який вже завершував кар'єру. До слова, найкращим футболістом 70-х став не Герд Мюллер або ж Франц Бекенбауер, який нещодавно пішов з життя.

Першу сходинку віддали легенді збірної Нідерландів Йохану Кройффу. За визначений період голандець тричі виграв Кубок європейських чемпіонів, а також виводив свою збірну у фінал ЧС-1974.

Топ-20 найкращих футболістів 70-х: