Церемония награждения "Золотой Мяч-2023" прошла в понедельник, 30 октября, в Париже. Главный трофей вечера достался Лионелю Месси, опередившему в голосовании Эрлинга Холанда, пишет 24 канал.
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Сам же норвежец получил Трофей Мюллера за самое большое количество забитых голов за сезон. Эту награду ему вручил легендарный Гарри Линекер. Из-за англичанина организаторы France Football попали в курьезную ситуацию.
На официальной странице Золотого Мяча в твиттере Линекера представили как обладателя Золотого Мяча в 1986 году. Впрочем, это не соответствует действительности, ведь Гарри тогда стал вторым в голосовании.
Как выглядел пост о Беланове / скриншот
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Золотой Мяч в 1986-м достался украинцу Олегу Беланову, опередившему англичанина на 22 балла. Издание в комментариях указали на ошибку. Сначала France Football никак не реагировал, а впоследствии вообще удалил пост.
Беланов и Линекер в 1986 году
- Украинец тогда выиграл из Динамо Кубок обладателей Кубков, а также чемпионат и Кубок СССР
- Также Игорь зажег на чемпионате мира того года в Мексике, забив четыре гола
- Сборная СССР вылетела в 1/8 финала от Бельгии.
- В свою очередь, Гарри Линекер стал лучшим бомбардиром того Мундиаля с шестью голами.
- Англия вылетела в четвертьфинале от Аргентины.
- Однако на клубном уровне с Эвертоном не взял ни одного трофея (2 место в чемпионате), но стал лучшим бомбардиром турнира