Известный ресурс FourFourTwo любит составлять разнообразные футбольные рейтинги. Ранее источник определил топ-20 лучших игроков 80-х годов.

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Туда вошли двое украинцев, Игорь Беланов и Олег Блохин оказались на 18 и 19 местах соответственно. Теперь же FourFourTwo составил рейтинг топ-футболистов, зажигавших с 1970 по 1979 годы.

Туда тоже попал Олег Блохин, но ресурс не внес его даже в топ-десятку. Легенда Динамо занял 13-е место, хотя ресурс назвал его "лучшим полевым игроком в истории СССР".

За свою карьеру Блохин забил более 300 голов за клуб и сборную, а в 1975 году выиграл Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. В том же году Олег Владимирович стал победителем Золотого мяча.

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Что интересно, легенда Динамо опередил в рейтинге самого Пеле, уже завершавшего карьеру. К слову, лучшим футболистом 70-х стал не Герд Мюллер или Франц Бекенбауэр, недавно ушедший из жизни.

Первую строчку отдали легенде сборной Нидерландов Йохану Кройффу. За определенный период голландец трижды выиграл Кубок европейских чемпионов и выводил свою сборную в финал ЧМ-1974.

Топ-20 лучших футболистов 70-х: