Вето на трансфер лідера Аталанти

Гравець збірної України в останніх матчах став справжнім лідером Аталанти. Тому клуб не планує розлучатись з результативним футболістом.

Цікаво Маліновський втретє за місяць потрапив до символічної збірної Серії A

Український хавбек продовжить виступати за клуб з Бергамо у наступному сезоні. Головний наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні бачить у Маліновському заміну колишньому капітану команди Папу Гомесу. Аргентинець покинув італійський клуб у січні 2021 через конфлікт з головним тренером та перейшов у Севілью.

Тому Інтеру доведеться зачекати з переходом українця. За даними Transfermarkt, трансфер Руслана обійдеться клубам у 21 мільйон євро. Його контракт із бергамівцями розрахований до 30 червня 2023 року.