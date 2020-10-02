Главный наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о жеребьевке Лиги чемпионов. Специалист не хотел играть против "Динамо", которое является его родным клубом и заявил, что венгры попытаются побороться за выход из группы.

Вчера, 1 октября, состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, которая свела бывший клуб Реброва "Динамо" и нынешнюю команду наставника "Ференцварош". Еще венгерский клуб сыграет против итальянского "Ювентуса" и испанской "Барселоны". Ребров прокомментировал такой жребий, сообщает Sport24.

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Реакция Реброва на матчи против родного клуба

По словам наставника, несмотря на соперников, команда будет выходить на поле и биться на каждом клочке поля. Ребров заявил, что лучше было бы, если бы "Ференцварош" не играл против киевского "Динамо", клуба, который является родным для украинского специалиста. Но его футболисты будут готовиться и настраиваться на киевлян, как на "Барселону" или "Ювентус".

Он отметил, что его команде попали очень грозные соперники. Но подчеркнул, что в групповом этапе Лиги чемпионов нет проходных команд, с любым соперником "Ференцварошу" будет сложно противостоять, но команда покажет достойный бой каждому.

Впервые "Ференцварош" вышел в основную сетку Лиги чемпионов в далеком сезоне 1995/96. В прошлом раунде команда Реброва была сильнее "Мольде" в двухматчевом противостоянии (0:0 и 3:3). Венгерская команда впервые за 25 лет пробилась дальше раундов плей-офф.

Достижения Реброва с "Динамо"

Сергей Ребров дважды становился чемпионом Украины в составе "Динамо", что позволяло киевлянам автоматически пробиваться в групповой этап Лиги чемпионов. В розыгрыше 2015/16 "бело-синие" вышли из группы, но уступили в 1/8 финала "Манчестер Сити" (1:3, 0:0).