Головний наставник "Ференцвароша" Сергій Ребров розповів про жеребкування Ліги чемпіонів. Фахівець не хотів грати проти "Динамо", яке є його рідним клубом та заявив, що угорці спробують поборотись за вихід із групи.

Вчора, 1 жовтня, відбулось жеребкування Ліги чемпіонів, яке звело колишній клуб Реброва "Динамо" та теперішню команду наставника "Ференцварош". Ще угорський клуб зіграє проти італійського "Ювентуса" та іспанської "Барселони". Ребров прокоментував такий жереб, повідомляє Sport24.

До теми: "Ференцварош" на чолі з Ребровим вперше за 25 років вийшов у групу Ліги чемпіонів: відео

Реакція Реброва на матчі проти рідного клубу

За словами наставника, не зважаючи на суперників, команда буде виходити на поле та битись на кожному клаптику поля. Ребров заявив, що краще було б, якби "Ференцварош" не грав проти київського "Динамо", клубу, який є рідним для українського фахівця. Але його футболісти будуть готуватись та налаштовуватись на киян, як на "Барселону" чи "Ювентус".

Він відзначив, що його команді попали дуже грізні суперники. Але підкреслив, що у груповому етапі Ліги чемпіонів немає прохідних команд, із будь-яким суперником "Ференцварошу" буде складно протистояти, але команда покаже гідний бій кожному.

Вперше "Ференцварош" вийшов в основну сітку Ліги чемпіонів у далекому сезоні 1995/96. У минулому раунді команда Реброва була сильнішою за "Мольде" у двоматчевому протистоянні (0:0 та 3:3). Угорська команда вперше за 25 років пробилась далі раундів плей-офф.

Досягнення Реброва з "Динамо"

Сергій Ребров двічі ставав чемпіоном України у складі "Динамо", що дозволяло киянам автоматично пробиватися до групового етапу Ліги чемпіонів. У розіграші 2015/16 "біло-сині" вийшли з групи, але поступилися в 1/8 фіналу "Манчестер Сіті" (1:3, 0:0).