Луческу выступил против возвращения Ярмоленко в Динамо, – журналист Бурбас
18 июля 2022 , 15:15Читати новину українською
Источник:ЧИСТИЙ ПІДКАсТ
Андрей Ярмоленко официально стал игроком Аль-Айн, возглавляемым Сергеем Ребровым. Хотя раньше были слухи о его возвращении в Динамо.
Луческу был против Ярмоленко
В СМИ распространялась информация о том, что уже вроде бы пообщался с наставником киевлян Мирчей Луческу. Уверяли, что они пришли к определенной договоренности.
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Однако Игорь Бурбас заявил, что Мирча Луческу не желал возвращать в команду вингера Андрея Ярмоленко.
Отмечается, что решение специалиста сыграло ключевую роль. Он не желал дисбаланса в команде. Это касается заработной платы и, вероятно, авторитета в коллективе.
Что известно о переходе Ярмоленко
- Ярмоленко подписал соглашение с клубом Реброва 13 июля. Его контракт с эмиратской командой рассчитан на год.
- Скорее всего, главным фактором такого перехода стал украинский тренер. С лета 2021 Аль-Айн играет под руководством Сергея Реброва.
- Новый тренер украинского вингера рассказал о роли Андрея в команде. Ребров подчеркнул, что лидер сборной Украины будет иметь стопроцентную игровую практику.
- В проморолике футболист пообещал, что отдаст все силы на футбольном поле.
- В прошлом сезоне Ярмоленко выступал за Вест Хэм, он покинул "молотобойцев" на правах свободного агента.
- В прошедшем сезоне Андрей принял участие в 19 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч.