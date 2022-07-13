Первые слова Ярмоленко в Аль-Айне
Скорее всего, главным фактором такого перехода стал украинский тренер. С лета 2021 Аль-Айн играет под руководством Сергея Реброва.
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Андрей Ярмоленко во второй раз будет работать с бывшим наставником Динамо. Футболист кратко прокомментировал свой приход в эмиратский клуб.
Анрий поздоровался с болельщиками и пообещал, что отдаст все силы на футбольном поле.
Привет болельщики Аль-Айна. Я рад присоединиться к этому большому клубу. Обещаю вам драться за эту футболку,
– сказал Ярмоленко.
Промо презентации Андрея Ярмоленко
Тонкости перехода Ярмоленко
- Ярмоленко заключил соглашение с Аль-Айном до 30 июня 2023 года.
- В команду украинец пришел на правах свободного агента, ведь еще раньше бросил английский Вест Хэм. Потому эмиратскому клубу футболист достался бесплатно.
- Ранее СМИ сообщали, что Андрей контактировал с Динамо и даже мог вернуться в киевский клуб, если бы не война.