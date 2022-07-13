Первые слова Ярмоленко в Аль-Айне

Скорее всего, главным фактором такого перехода стал украинский тренер. С лета 2021 Аль-Айн играет под руководством Сергея Реброва.

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Андрей Ярмоленко во второй раз будет работать с бывшим наставником Динамо. Футболист кратко прокомментировал свой приход в эмиратский клуб.

Анрий поздоровался с болельщиками и пообещал, что отдаст все силы на футбольном поле.

Привет болельщики Аль-Айна. Я рад присоединиться к этому большому клубу. Обещаю вам драться за эту футболку,

– сказал Ярмоленко.

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Тонкости перехода Ярмоленко