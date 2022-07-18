Луческу был против Ярмоленко

В СМИ распространялась информация о том, что уже вроде бы пообщался с наставником киевлян Мирчей Луческу. Уверяли, что они пришли к определенной договоренности.

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Однако Игорь Бурбас заявил, что Мирча Луческу не желал возвращать в команду вингера Андрея Ярмоленко.

Отмечается, что решение специалиста сыграло ключевую роль. Он не желал дисбаланса в команде. Это касается заработной платы и, вероятно, авторитета в коллективе.

Что известно о переходе Ярмоленко