Луческу був проти Ярмоленка
У ЗМІ ширилася інформація про те, що вже наче б то поспілкувався з наставником киян Мірчею Луческу. Запевняли, що вони дійшли певної домовленості.
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Проте Ігор Бурбас заявив, що Мірча Луческу не бажав повертати в команду вінгера Андрія Ярмоленка.
Відзначається, що рішення фахівця зіграло ключову роль. Він не хотів дисбалансу в команді. Це стосується заробітної плати та, ймовірно, авторитету в колективі.
Що відомо про перехід Ярмоленка
- Ярмоленко підписав угоду з клубом Реброва 13 липня. Його контракт з еміратською командою розрахований на один рік.
- Швидше за все, що головним фактором такого переходу став український тренер. Із літа 2021 року Аль-Айн грає під керівництвом Сергія Реброва.
- Новий тренер українського вінгера розповів про роль Андрія в команді. Ребров наголосив, що лідер збірної України матиме стовідсоткову ігрову практику.
- У проморолику футболіст пообіцяв, що віддасть усі сили на футбольному полі.
- Минулого сезону Ярмоленко виступав за Вест Хем, він покинув "молотобійців" на правах вільного агента.
- У сезоні, що минув, Андрій взяв участь у 19 матчах, в яких записав на свій рахунок 1 забитий м'яч.