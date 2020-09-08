Новый тренер "Динамо" Мирча Луческу не рассчитывает на двух игроков команды. При этом один из них лишь летом присоединился к киевлянам.

Во время перерыва в чемпионате на матче сборных "Динамо" проводило сбор с тех игроков, кто остался в команде. К ним присоединились Денис Гармаш и Клейтон. Последний пока не подписал контракт с "Динамо". И именно эти игроки, скорее всего, вскоре покинут "Динамо", пишет Meta-ratings.com.ua Луческу не планирует вносить их в заявку на матчи УПЛ.

Достойно внимания: Белорусские футболисты получили жестокое наказание за протест во время матча

При этом ситуация с Клейтоном является довольно неоднозначной. Бразилец отбыл в Украине двухнедельный карантин. И лишь после этого приступи к тренировке с командой. Однако на базе "Динамо" он потерял свои личные бутсы (как это произошло, не указывается). Поэтому тренироваться ему пришлось в новых бутсах, которые натерли ему ноги. поэтому он был вынужден пропустить часть тренировок из-за этого повреждения.

Поэтому бразилец сейчас находится не в лучших кондициях. И вероятность подписания с ним полноценного соглашения тоже незначительна. Хотя еще перед тем президент "Динамо" Игорь Суркис заявлял, что приглашение бразильца было решением тренерского штаба.

При этом Клейтон сыграл в спарринге против "Колоса", выйдя на замену во втором тайме. Тогда же на поле вышел и Гармаш.

К теме: АЗ перенес матч чемпионата Нидерландов из-за поединка с "Динамо" в Лиге чемпионов

Что касается Гармаша, то в "Динамо" ожидают предложения по игроку. Однако преградой по его переходу в другую команду является зарплата футболиста – около двух миллионов евро в год.