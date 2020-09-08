Новий тренер "Динамо" Мірча Луческу не розраховує на двох гравців команди. При цьому один з них лише влітку приєднався до киян.

Під час перерви в чемпіонаті на матчі збірних "Динамо" проводило збір з тих гравців, хто залишився в команді. До них приєдналися і Денис Гармаш та Клейтон. Останній поки не підписав контракт з "Динамо". І саме ці гравці, скоріш за все, невдовзі покинуть "Динамо", пише Meta-ratings.com.ua. Луческу не планує вносити їх в заявку на матчі УПЛ.

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При цьому ситуація з Клейтоном є доволі неоднозначною. Бразилець відбув в Україні двотижневий карантин. І лише після цього приступи до тренування з командою. Однак на базі "Динамо" він втратив свої особисті бутси (як це сталося – не зазначається). Тож тренуватися йому довелося в нових бутсах, які натерли йому ноги. відтак він був змушений пропустити частину тренувань через це ушкодження.

Відтак бразилець зараз перебуває не у найкращих кондиціях. І ймовірність підписання з ним повноцінної угоди теж незначна. Хоча ще перед тим президент "Динамо" Ігор Суркіс заявляв, що запрошення бразильця було рішенням тренерського штабу.

При цьому Клейтон зіграв у спарингу проти "Колоса", вийшовши на заміну у другому таймі. Тоді ж на поле вийшов і Гармаш.

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Щодо Гармаша, то в "Динамо" очікують на пропозиції щодо гравця. Однак перепоною щодо його переходу в іншу команду є зарплата футболіста – близько двох мільйонів євро на рік.