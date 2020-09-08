АЗ, который является соперником киевского "Динамо" в Лиге чемпионов, перенес матч чемпионата Нидерландов. Команда хочет лучше подготовиться к матчу с киевлянами.

12 сентября АЗ должен был играть матч против "Утрехта" в стартовом туре нового чемпионата Нидерландов. Клубу удалось добиться переноса поединка, об этом сообщила пресс-служба клуба.

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Интересный ход от АЗ

Представители АЗ обратились с просьбой к руководству лиги перенести матч на другую дату, чтобы получить больше времени для подготовки к матчу квалификации Лиги чемпионов против "Динамо".

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️ FC Utrecht - AZ wordt verplaatst.



Eenhoorn: "Men ziet in dat uitstel van deze wedstrijd niet alleen het belang van AZ, maar het belang van het volledige Nederlandse voetbal dient.”



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По словам АЗ, такое решение является положительным не только для клуба, но и нидерландского футбола в целом.

Добавим, что матч "Динамо" – АЗ состоится во вторник, 15 сентября, на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток прозвучит в 20: 00.