АЗ перенес матч чемпионата Нидерландов из-за поединока с "Динамо" в Лиге чемпионов
АЗ, который является соперником киевского "Динамо" в Лиге чемпионов, перенес матч чемпионата Нидерландов. Команда хочет лучше подготовиться к матчу с киевлянами.
12 сентября АЗ должен был играть матч против "Утрехта" в стартовом туре нового чемпионата Нидерландов. Клубу удалось добиться переноса поединка, об этом сообщила пресс-служба клуба.
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Интересный ход от АЗ
Представители АЗ обратились с просьбой к руководству лиги перенести матч на другую дату, чтобы получить больше времени для подготовки к матчу квалификации Лиги чемпионов против "Динамо".
По словам АЗ, такое решение является положительным не только для клуба, но и нидерландского футбола в целом.
Добавим, что матч "Динамо" – АЗ состоится во вторник, 15 сентября, на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток прозвучит в 20: 00.
- "Динамо" и АЗ встретятся в третий раз в своей истории. Предыдущая встреча команд состоялась на групповом этапе Лиги Европы сезона 2010/11.
- Тогда матч в Нидерландах завершился победой киевлян со счетом 2:1. Игра в Киеве также была в пользу "Динамо" – 2:0.
- Главный наставник АЗ Арне Слот акцентировал внимание на том, что в "Динамо" много игроков сборной Украины. По его словам, украинская сборная в последние годы преуспела в отборочном раунде.