Футбольный клуб "Крумкачи" в Беларуси был оштрафован за поведение своих футболистов. Те вышли на игру в футболках с надписью "Мы против насилия", их задержали начало матча.

Контрольно-дисциплинарный комитет Ассоциации "Белорусская федерация футбола" наказал "Крумкачи" за нарушение двух правил – "Задержка начала матча" и "Несоблюдение требований к организации матча". И оштрафовал всего на 125 базовых величин (50 за первое нарушение и 75 – за второе). Это 3375 белорусских рублей (более 35,5 тысяч гривен). При этом наказание за первое нарушение составляет от 50 до 100 базовых величин. Зато наказание за второе нарушение – от 10 до 100 базовых величин.

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За что наказали "Крумкачи"

История со штрафом для "Крумкачи" началась еще 23 августа. В этот день команда вышла на матч против "Химок" в футболках с надписью "Мы с народом" спереди и "Футбол для зрителей" на спине. За это они получили предупреждение от футбольных властей в Беларуси. Но тогда обошлось без штрафа.

Однако 30 августа в Минске жестоко избили и задержали двух игроков команды – Павла Рассолько и Сергея Козеку. Задержали их во время массовых акций протеста в Беларуси. Хотя спортсмены участия в них не принимали, а возвращались домой после тренировки. Ночью после задержания Козеку госпитализировали – у него был сломан один из позвонков и были повреждены почки.

1 сентября "Крумкачи" провели матч против минского "Динамо" в кубке страны. Именно на эту игру футболисты вышли в футболках с надписью "Мы против насилия" спереди. На спине было написано "Рассолько, Козека... и другие".

Уже впоследствии стало известно, что футболисты планировали выйти в этих футболках на предматчевую разминку. Но представители федерации футбола не дали им это сделать. И игроки в этих футболках вышли уже на игру. Поэтому задержка начала матча, за который "Крумкачи" получили штраф, возникла из-за того, что футболисты переодевались в свою форму тогда, когда команды были уже на поле.

«Крумкачоў» аштрафавалі на Br 3375 пасля матчу з «Дынама-Менск».



Прэс-сакратар футбольнага клубу «Крумкачы» пракаментаваў «Белсату» штраф:



«Знайшлі фармальную прычыну, каб прыдрацца. Маўляў, за тое што зацягвалі час у матчы. Прычым далі па максімум - 125 базавых». pic.twitter.com/0097udz9Oy — Белсат TV (@Belsat_TV) September 8, 2020

Кроме того, в начале матча футболисты две минуты просто стояли на своих позициях, не разыгрывая мяч. Зато они хлопали зрителям на трибунах. К такому же шагу команда прибегла и в матче, который состоялся 6 сентября. Однако на этот раз на игру футболисты вышли без футболок с надписями.