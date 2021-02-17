Наставник Динамо Мирча Луческу пообщался с журналистами перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге. Поединок состоится 18 февраля в Киеве.

Первый официальный матч в 2021 году Динамо провело 13 февраля в чемпионате Украины, одолев Олимпик. Игру пропускали основной защитник Илья Забарный и лидер киевлян Беньямин Вербич.

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Также в заявку на матч с Олимпиком не попал защитник Никита Бурда и хавбек Тудор Белуце. Луческу на пресс-конференции рассказал, рассчитывает ли на этих игроков в матче с Брюгге.

Из тех, кого вы назвали, готовится в общей группе только Забарный. А будет ли он играть и кто выйдет в старте, я решу в день матча,

– сказал Луческу.

Наш поединок будет наиболее равным

Мирча Луческу считает, что пара Динамо – Брюгге является наиболее равной на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

"Наверное, это так, и в первую очередь, потому что встречаются два клуба, которые являются лидерами в своих национальных чемпионатах. Если я не ошибаюсь, таких пар больше нет. Мне кажется, наш поединок будет наиболее равным по силе среди всех", – сказал Луческу.

По словам тренера, Динамо будет важно сохранить равновесие между атакой и обороной, ведь Брюгге играет в агрессивной и атакующей манере.

Важно выходить из-под этого прессинга и использовать свободные зоны за спинами соперников,

– сказал румын.

Луческу считает, что кадровые проблемы Брюгге из-за коронавируса не сильно скажутся на игре.

"Практически все команды прошли через такие моменты. Выбывали игроки, выбывали тренеры, поэтому каждый клуб держит в своем составе больше игроков, чтобы заменить выбывших. Но это ничего не меняет по сути и важности двухраундовой встречи", – отметил Луческу.

УЕФА изменил время матча Динамо – Брюгге. Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" начнется в 17:00. Для команд это будет третья встреча. В 2019 году Динамо проиграло Брюгге в Бельгии 1:0, а в Киеве команды сыграли вничью 3:3. Два матча состоялись в квалификации Лиги чемпионов.