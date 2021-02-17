Киевское Динамо уже в среду, 18 февраля, начнет борьбу в Лиге Европы сезона-2020/2021. Соперником киевлян в 1/16 финала станут старые знакомые из Бельгии – Брюгге. Что прогнозируют букмекеры – далее в материале.

Как известно, пути Динамо и Брюгге в предыдущий раз пересеклись в квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Тогда матч в Бельгии завершился победой Брюгге со счетом 1:0.

Это важно Время начала матча Динамо – Брюгге изменено

В ответной игре киевляне быстро отыгрались, однако не смогли победить. Матч завершился результативной ничьей 3:3 и Брюгге вышел в Лигу чемпионов. Динамо же немедленно изменило тренера и провалило выступление на групповом этапе Лиги Европы.

Динамо – Брюгге прогноз Favbet

К матчу с Динамо бельгийский клуб подходит с прекрасной серией. Брюгге выиграл 10 матчей подряд. Однако "черно-синие" столкнулись с некоторыми проблемами. Сразу несколько лидеров бельгийцев и наставник Филипп Клеман из-за коронавируса пропустят игру.

Вероятно, из-за кадровых потерь букмекеры считают Динамо фаворитом первой игры. Коэффициент на победу киевлян 2,47. Победу Брюгге оценивают коэффициентом 3,55. Если основное время игры завершится ничьей – коэффициент 3,55.

Уже сейчас букмекеры предлагают сделать ставку на то, кто выйдет в 1/8 финала. Сейчас больше шансов у бельгийцев – коэффициент 1,66. В то же время проход Динамо в следующий раунд оценен коэффициентом 2,34.

Предыдущий матч команд подарил ливень голов. Однако Динамо сильно изменило свою игру, став более прагматичной командой. В то же время Брюгге и дальше атакующий коллектив.

В компании Favbet можно сделать ставку на тотал голов. Если в матче будет зафиксирован тотал больше 2.5 – коэффициент 2,06. На тотал меньше 2.0 – коэффициент 2,65.

Поединок Динамо – Брюгге состоится 18 февраля в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 17:00.