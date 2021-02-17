Наставник Динамо Мірча Луческу поспілкувався з журналістами перед першим матчем 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге. Поєдинок відбудеться 18 лютого у Києві.

Перший офіційний матч у 2021 році Динамо провело 13 лютого у чемпіонаті України, здолавши Олімпік. Гру пропускали основний захисник Ілля Забарний та лідер киян Беньямін Вербич.

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Також у заявку на матч з Олімпіком не потрапив оборонець Микита Бурда і хавбек Тудор Белуце. Луческу на пресконференції розповів, чи розраховує на цих гравців у матчі з Брюгге.

З тих, кого ви назвали, готується в загальній групі тільки Забарний. А чи буде він грати, і хто вийде у старті, я вирішу в день матчу,

– сказав Луческу.

Наш поєдинок буде найбільш рівним

Мірча Луческу вважає, що пара Динамо – Брюгге є найбільш рівною на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Напевно, це так, і в першу чергу, тому що зустрічаються два клуби, які є лідерами у своїх національних чемпіонатах. Якщо я не помиляюся, таких пар більше немає. Мені здається, наш поєдинок буде найбільш рівним за силою серед усіх", – сказав Луческу.

За словами тренера, Динамо буде важливо зберегти рівновагу між атакою і обороною, адже Брюгге грає в агресивній та атакувальній манері.

Важливо виходити з-під цього пресингу і використовувати вільні зони за спинами суперників,

– сказав румун.

Луческу вважає, що кадрові проблеми Брюгге через коронавірус не сильно позначаться на грі.

"Практично всі команди пройшли через такі моменти. Вибували гравці, вибували тренери, тому кожен клуб тримає у своєму складі більше гравців, щоб замінити вибулих. Але це нічого не змінює по суті та важливості двораундовій зустрічі", – зауважив Луческу.

УЄФА змінив час матчу Динамо – Брюгге. Поєдинок у Києві на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 17:00. Для команд це буде третя зустріч. У 2019 році Динамо програло Брюгге у Бельгії 1:0, а в Києві команди зіграли внічию 3:3. Два матчі відбулися у кваліфікації Ліги чемпіонів.