Наставник "Динамо" Мирча Луческу рассказал, почему летом принял решение подать в отставку с поста главного тренера киевского клуба. Он подал в отставку на четвертый день после того, как официально возглавил "Динамо".

Луческу в эфире Radio Anch'io Sport объяснил свое решение покинуть "Динамо". Как сообщает TMW, решение Луческу было вызвано реакцией ультрас "Динамо".

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Дело не в деньгах, а в жизни

75-летний тренер не хотел оставаться в "Динамо", если фанаты команды не воспринимают его.

Я подал в отставку, потому что не хотел сидеть на тренерской скамье, если меня не принимают. Дело не в деньгах, а в жизни. Я все еще могу многое сделать в футболе, поэтому решил вернуться. Президент позвал меня помочь команде, я не знал, что фаны были против. По этой причине я подал в отставку, но меня позвали обратно и я вернулся,

– сказал Луческу.

По словам румынского тренера, "Динамо" еще не достигло уровня, чтобы быть конкурентоспособным.

"Мы выиграли Суперкубок Украины, потом квалифицировались в Лигу чемпионов. Но мы еще не достигли того уровня, чтобы быть конкурентоспособными", – сказал Луческу.

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Что известно о приходе Луческу в " Динамо"

Румынский тренер возглавил "Динамо" 23 июля 2020 года. Луческу на протяжении 12 лет возглавлял донецкий "Шахтер" – принципиальный конкурент "Динамо".

Ультрас киевского клуба и некоторые легенды "Динамо" негативно встретили приход Луческу.

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Под этим давлением Луческу подал в отставку, однако президенту "Динамо" Игорю Суркису удалось убедить Луческу остаться в команде.

С новым тренером "Динамо" провело 12 матчей: 9 побед, 2 ничьи и одно поражение.