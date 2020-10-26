Наставник "Динамо" Мірча Луческу розповів, чому влітку прийняв рішення подати у відставку з посади головного тренера київського клубу. Румун подав у відставку на четвертий день після того, як офіційно очолив "Динамо".

Луческу в ефірі Radio Anch'io Sport пояснив своє рішення покинути "Динамо". Як повідомляє TMW, рішення Луческу було спричинене реакцією ультрас "Динамо".

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Справа не в грошах, а в житті

75-річний тренер не хотів залишатися у "Динамо", якщо фанати команди не сприймають його.

Я подав у відставку, тому що не хотів сидіти на тренерській лаві, якщо мене не приймають. Справа не в грошах, а в житті. Я все ще можу багато зробити у футболі, тому вирішив повернутися. Президент покликав мене допомогти команді, я не знав, що фани були проти. З цієї причини я подав у відставку, але мене покликали назад і я повернувся,

– сказав Луческу.

За словами румунського тренера, "Динамо" ще не досягло рівня, щоб бути конкурентоспроможним.

"Ми виграли Суперкубок України, потім кваліфікувалися у Лігу чемпіонів. Але ми ще не досягли того рівня, щоб бути конкурентоспроможними", – сказав Луческу.

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Що відомо про прихід Луческу у "Динамо"

Румунський тренер очолив "Динамо" 23 липня 2020 року. Луческу протягом 12 років очолював донецький "Шахтар" – принциповий конкурент "Динамо".

Ультрас київського клубу та деякі легенди "Динамо" негативно зустріли прихід Луческу.

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Під цим тиском Луческу подав у відставку, однак президенту "Динамо" Ігорю Суркісу вдалося вмовити Луческу залишитися у команді.

З новим тренером "Динамо" провело 12 матчів: 9 перемог, 2 нічиї та одна поразка.