Наставник "Динамо" Мирча Луческу побил рекорд легенды киевского клуба Валерия Лобановского. Румынский специалист опередил Лобановского по количеству матчей в еврокубках во главе украинских команд.

75 – летний Луческу 23 – го сентября провел 136 – й матч в еврокубках во главе украинской команды. Об этом сообщает Sport.ua.

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134 встречи он был в роли главного тренера "Шахтера". Матчи во главе "Динамо "в Лиге чемпионов против АЗ и "Гента " позволили румыну сначала сравняться с Лобановским, а затем опередить.

У Лобановского было 135 встреч, в том числе 94 – в Лиге чемпионов. Матч против бельгийского "Гента" стал для Луческу 90 – м в Лиге чемпионов.

Луческу остро высказался о Лобановском

В марте 2019 года Луческу сделал скандальное заявление о Валерии Лобановском. Он считает, что добился большего, чем Лобановский, который ничего не достиг за рубежом.

Против слов Луческу о Лобановском выступили обладатели Золотого мяча Игорь Беланов и Олег Блохин.

Топ – 10 тренеров украинских клубов в еврокубках по количеству матчей

1. Мирча Луческу – 136

2. Валерия Лобановская – 135

3. Мирон Маркевич – 79

4. Юрий Семин – 39

5. Евгений Кучеревский – 33

6. Виктор Прокопенко – 30

Александр Хацкевич – 30

8. Паулу Фонсека – 28

9. Алексей Михайличенко – 27

10. Сергей Ребров – 26

Юрий Вернидуб – 26